Від початку доби на Донбасі зберігається «тиша»
Укрінформ
Від початку поточної доби, 8 грудня, по всій лінії розмежування на Донбасі порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації не зафіксовано.
Як передає Укрінформ, про це йдеться у повідомленні ООС у Фейсбук.
Ситуація в районі проведення операції залишається контрольованою підрозділами Об’єднаних сил.
Українські захисники продовжують сумлінно виконувати завдання за призначенням і дотримуються домовленостей, досягнутих 22 липня 2020 року, у повному обсязі, сказано в повідомленні.
Фото: МОУ