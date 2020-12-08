Від початку доби на Донбасі зберігається «тиша»

Від початку поточної доби, 8 грудня, по всій лінії розмежування на Донбасі порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації не зафіксовано.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у повідомленні ООС у Фейсбук. Ситуація в районі проведення операції залишається контрольованою підрозділами Об’єднаних сил. Читайте також: Окупанти не пускають українців через п’ять КПВВ на Донбасі Українські захисники продовжують сумлінно виконувати завдання за призначенням і дотримуються домовленостей, досягнутих 22 липня 2020 року, у повному обсязі, сказано в повідомленні. Фото: МОУ