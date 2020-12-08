На Донбасі з початку доби – без обстрілів

Російські окупаційні війська станом на 12.00 8 грудня дотримувались домовленостей, досягнутих ТКГ 22 липня, щодо режиму всеосяжного припинення вогню.

Як передає Укрінформ, про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Михайло Шаравара.

«Станом на 12 годину поточної доби, фактів порушення режиму припинення вогню зафіксовано не було», - повідомив речник.

Читайте також: Окупанти чотири рази провокували українських військових на Донбасі

Як повідомляв Укрінформ, напередодні 7 грудня на усіх ділянках відповідальності українських підрозділів було зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню.