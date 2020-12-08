В українській армії за добу - 148 випадків коронавірусу

Станом на ранок 8 грудня у Збройних Силах на гостру респіраторну хворобу COVID-19 хворіють понад 3200 осіб. Нових випадків за останню добу зареєстрували 148.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє пресслужба командування Медсил.

«Станом на 10.00 08 грудня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіють – 3266 осіб. За минулу добу зареєстровано 148 нових випадків», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, наразі до закладів охорони здоров’я госпіталізовано 29 осіб, на лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебувають 119 осіб, на ізоляції - 524 особи.

Загалом за час пандемії у ЗСУ одужали – 8 087 осіб, летальних випадків – 29, нагадали у пресслужбі.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 8 грудня лабораторно підтверджено 832 758 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них за добу - 10 811. За добу госпіталізовані 1 319 осіб; зафіксовано 195 летальних випадків; одужали 12 860 осіб; здійснено тестувань за добу 55 070 (зокрема методом ПЛР – 30 718, методом ІФА – 24 352).

Фото: ДПСУ