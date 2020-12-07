Окупанти відкривали вогонь із гранатомета поблизу Водяного

Російські окупаційній війська від початку доби 7 грудня двічі порушили домовленості про припинення вогню на Донбасі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба штабу операції Об'єднаних сил у Фейсбуці.

«Упродовж поточної доби, 7 грудня, було зафіксовано два порушення домовленостей, досягнутих 22 липня 2020 року під час засідання Тристоронньої контактної групи. Так, російсько-окупаційні війська здійснили неприцільний обстріл українських позицій неподалік населеного пункту Водяне, застосувавши при цьому автоматичний станковий гранатомет», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, на збройні провокації з боку противника українські військові вогонь у відповідь не відкривали.

Крім того, за даними штабу, виявлено факт інженерного обладнання позицій з напрямку тимчасово окупованої Горлівки у бік підрозділів Об’єднаних сил в районі населеного пункту Південне.

«Наші захисники не втрачають пильності та готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки», - підкреслюється в повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, режим повного та всеосяжного припинення вогню на Донбасі був встановлений з 00:01 27 липня 2020 року згідно з домовленостями, досягнутими представниками ТКГ 22 липня.

Минулої доби, 6 грудня, на ділянках відповідальності українських підрозділів спостерігалася тиша.

Фото: ООС