На Донбасі від початку доби – жодного обстрілу

У районі проведення ООС з початку доби 6 грудня спостерігається тиша, порушень домовленостей з боку російсько-окупаційних військ не виявлено.

Про це йдеться у вечірньому зведенні щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 17.00 неділі, оприлюненому на сторінці пресслужби Об'єднаних сил у Фейсбуці, повідомляє Укрінформ.

«Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається повністю контрольованою українськими захисниками. У своє професійне свято військовослужбовці частин і підрозділів Збройних Сил України продовжують сумлінно виконувати завдання за призначенням, дотримуючись домовленостей, що вступили в дію 27 липня 2020 року. Від початку поточної доби, 6 грудня, у смугах відповідальності наших підрозділів спостерігається тиша, порушень домовленостей з боку російсько-окупаційних військ не виявлено», - йдеться у повідомленні.

У районі проведення операції Об’єднаних сил належно виконують завдання й інші складові сил оборони. Так, сапери ДСНС розмінували понад 3 гектари території у прифронтовому районі та передали на знищення 88 вибухонебезпечних предметів.

Обстановка в районі проведення операції залишається стабільною та контрольованою підрозділами Об’єднаних сил.

Як повідомлялося, минулої доби у районах відповідальності українських підрозділів збройні формування Російської Федерації та її найманці шість разів порушили досягнуті мирні домовленості.