На Донбасі від початку доби – жодного обстрілу
Про це йдеться у вечірньому зведенні щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 17.00 неділі, оприлюненому на сторінці пресслужби Об'єднаних сил у Фейсбуці, повідомляє Укрінформ.
«Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається повністю контрольованою українськими захисниками. У своє професійне свято військовослужбовці частин і підрозділів Збройних Сил України продовжують сумлінно виконувати завдання за призначенням, дотримуючись домовленостей, що вступили в дію 27 липня 2020 року. Від початку поточної доби, 6 грудня, у смугах відповідальності наших підрозділів спостерігається тиша, порушень домовленостей з боку російсько-окупаційних військ не виявлено», - йдеться у повідомленні.
У районі проведення операції Об’єднаних сил належно виконують завдання й інші складові сил оборони. Так, сапери ДСНС розмінували понад 3 гектари території у прифронтовому районі та передали на знищення 88 вибухонебезпечних предметів.
Обстановка в районі проведення операції залишається стабільною та контрольованою підрозділами Об’єднаних сил.
Як повідомлялося, минулої доби у районах відповідальності українських підрозділів збройні формування Російської Федерації та її найманці шість разів порушили досягнуті мирні домовленості.