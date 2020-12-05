В українській армії за добу - 184 випадки коронавірусу
Укрінформ
У Збройних силах України за минулу добу, 4 грудня, на COVID-19 захворіли 184 особи.
Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє командування Медсил.
«За минулу добу у ЗСУ зареєстровано 184 нових випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19», - йдеться у повідомленні.
З них у заклади охорони здоров'я госпіталізовані 26 осіб. Стан здоров’я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування. На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебувають 158 осіб.
Станом на 10.00 5 грудня у ЗСУ на коронавірус хворіють 3168 осіб. Всього за час пандемії одужало – 7878 осіб.
На ізоляції (в тому числі самоізоляції) перебувають 465 осіб, 29 осіб померли.
Як повідомляв Укрінформ, станом на 5 грудня в Україні зафіксовано 13 825 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.