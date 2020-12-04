У фонді Маршалла заявили про прорив України у модернізації військової сфери

Україна здійснила справжній прорив у модернізації військової сфери, однак ще існують сфери, в яких є над чим попрацювати.

Як передає Укрінформ, таку думку висловив представник Німецького фонду Маршалла Бруно Летте у програмі «Код безпеки» на телеканалі «ДОМ».

«Перш за все, дозвольте мені спочатку привітати Україну з тими досягненнями, які вона зробила протягом останнього року, оскільки, дійсно, коли ми говоримо про реформи і модернізації в Україні, то досягнення у військовій сфері виходять на перший план - саме в модернізації цієї сфери Україна здійснила справжній прорив. Не слід також забувати, що всі ці важливі кроки Україні вдалося реалізувати в ситуації військових дій і під час світової кризи. Тому мені здається, що вам є чим пишатися, особливо у військовій сфері», - зазначив Летте.

Водночас додав він, «існують ще сфери, в яких є над чим попрацювати».

«Без сумніву, Україна виконала величезну роботу, і це була дуже корисна робота. Але, природно, стовідсоткової інтеграції відповідно до стандартів НАТО поки не відбулося. Просто тому, що це процес, який займає певний час », - сказав Летте, відповідаючи на запитання ведучої про сумісність українського Військово-Морського флоту до стандартів НАТО.

Він також підкреслив, що Україна володіє відмінним потенціалом оборонної промисловості. «Україна завжди виробляла високотехнологічну військову техніку відмінної якості, яка високо цінується військовими фахівцями по всьому світу. Якщо говорити про розробки у військово-морській сфері, відразу згадується протикорабельна крилата ракета «Нептун», створення якої лише підтвердило визнаний авторитет України в цій галузі. Тому безумовно, прогрес є, і він відбувається швидко», - зазначив Летте.

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Разом з тим, на його думку, існують деякі сфери, де Україні ще належить знайти інтегровані рішення. «Наприклад, потрібно попрацювати над тим, щоб забезпечити більш надійні можливості професійного зростання для офіцерів середньої ланки. Це що стосується людських ресурсів. Також існує проблема застарілого обладнання. Деякі системи і технічне обладнання вимагають негайної модернізації та оновлення», - додав Летте.

Він констатував, що «прогрес є, він помітний, і це дуже похвально».

Як повідомляв Укрінформ, кораблі ВМС ЗС України та постійної протимінної групи НАТО №2 провели спільні тренування в північно-західній частині Чорного моря для підвищення взаємодії морських підрозділів.