Зеленський присвоїв звання Героя України загиблому бійцю «Айдару»

Зеленський присвоїв звання Героя України загиблому бійцю «Айдару»

Укрінформ
Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Герой України загиблому бійцю батальйону "Айдар" Ігорю Філіпчуку.

Як передає Укрінформ, про це йдеться в указі Президента №536.

"Присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" Філіпчуку Ігорю Ярославовичу – солдату (посмертно)", - йдеться в указі.

Звання Філіпчуку присвоєно за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові.

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Філіпчук загинув у 2014 році під час бою з російсько-окупаційними силами поблизу Хрящуватого.

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