Зеленський присвоїв звання Героя України загиблому бійцю «Айдару»

Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Герой України загиблому бійцю батальйону "Айдар" Ігорю Філіпчуку.

Як передає Укрінформ, про це йдеться в указі Президента №536.

"Присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" Філіпчуку Ігорю Ярославовичу – солдату (посмертно)", - йдеться в указі.

Звання Філіпчуку присвоєно за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові.

Філіпчук загинув у 2014 році під час бою з російсько-окупаційними силами поблизу Хрящуватого.