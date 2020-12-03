Посли «Вишеградської четвірки» відвідали КПВВ «Золоте»

Посли країн «Вишеградської четвірки» (Чехії, Угорщини, Польщі та Словаччини) 3 грудня відвідали лінію дотику на Донбасі.

Про це у Твіттері інформує пресслужба посольства Польщі в Україні, передає Укрінформ.

Сергій Гайдай провів зустріч із делегацією посольств країн-членів Вишеградської групи / Фото: Олексій Ковальов. Укрінформ

«У Луганській області посли країн «Вишеградської четвірки» дізналися про безпекову ситуацію, відвідавши КПВВ «Золоте» на лінії контакту», - йдеться в повідомленні.

Вони також побували в Луганській кардіологічній амбулаторії в Лисичанську, де вже працює спеціалізоване діагностичне обладнання, придбане з фондів Visegrad.

Посли представили губернатору Луганської області Сергію Гайдаю реалізовані та заплановані гуманітарні проекти фонду.

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Як повідомлялося, 3-4 грудня Посол Бартош Ціхоцький разом із рештою послів країн Вишеградської групи в Україні, Іштваном Ійдярто (Угорщина), Радеком Матулою (Чехія) та Мареком Шафіном (Словаччина) відвідають Донецьку та Луганську області. Метою візиту є, серед іншого, передача допомоги для боротьби з коронавірусом місцевим лікарням та ознайомлення з поточною ситуацією у військовій та природній безпеці.

Вишеградська четвірка – угруповання чотирьох центральноєвропейських країн: Польщі, Чехії, Угорщини і Словаччини. Держави неодноразово висловлювалися на підтримку суверенітету України.

Фото: пресслужба посольства Польщі в Україні