Посли «Вишеградської четвірки» відвідали КПВВ «Золоте»
Про це у Твіттері інформує пресслужба посольства Польщі в Україні, передає Укрінформ.Сергій Гайдай провів зустріч із делегацією посольств країн-членів Вишеградської групи / Фото: Олексій Ковальов. Укрінформ
«У Луганській області посли країн «Вишеградської четвірки» дізналися про безпекову ситуацію, відвідавши КПВВ «Золоте» на лінії контакту», - йдеться в повідомленні.
Вони також побували в Луганській кардіологічній амбулаторії в Лисичанську, де вже працює спеціалізоване діагностичне обладнання, придбане з фондів Visegrad.
Посли представили губернатору Луганської області Сергію Гайдаю реалізовані та заплановані гуманітарні проекти фонду.
Як повідомлялося, 3-4 грудня Посол Бартош Ціхоцький разом із рештою послів країн Вишеградської групи в Україні, Іштваном Ійдярто (Угорщина), Радеком Матулою (Чехія) та Мареком Шафіном (Словаччина) відвідають Донецьку та Луганську області. Метою візиту є, серед іншого, передача допомоги для боротьби з коронавірусом місцевим лікарням та ознайомлення з поточною ситуацією у військовій та природній безпеці.
Вишеградська четвірка – угруповання чотирьох центральноєвропейських країн: Польщі, Чехії, Угорщини і Словаччини. Держави неодноразово висловлювалися на підтримку суверенітету України.
Фото: пресслужба посольства Польщі в Україні