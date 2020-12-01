В українській армії - 137 нових випадків коронавірусу
Укрінформ
За минулу добу в Збройних силах України зареєстровано 137 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. Всього хворіє – 3045 осіб.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Командування Медсил ЗСУ.
У відомстві повідомили, що всього за час пандемії одужало 7296 осіб, летальних випадків – 26.
На ізоляції (в тому числі самоізоляції) перебуває 431 особа. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 75 осіб.
За минулу добу у заклади охорони госпіталізовано 21 особу, на лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебуває 116 осіб.
Як повідомлялося, в Україні станом на 1 грудня лабораторно підтвердили 745 123 випадки COVID-19, з них за добу – 12 498.