У ЗСУ за добу зареєстрували 108 випадків COVID-19

За минулу добу зафіксовано 108 нових випадків COVID-19 в Збройних силах України.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України, передає Укрінформ.

"За минулу добу зареєстровано 108 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. З них у заклади охорони здоров'я госпіталізовано 6 осіб", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що стан здоров’я пацієнтів задовільний, вони отримують необхідне лікування.

На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебуває 102 особи.

Загалом, за інформацією Командування Медичних сил Збройних сил, станом на 10.00 29 листопада у ЗСУ на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 3077 осіб. На ізоляції (в тому числі самоізоляція) перебуває 407 осіб.

Всього за час пандемії одужало — 7059 осіб, летальних випадків — 26.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 29 листопада в Україні зареєстрували 12 978 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Від початку пандемії в Україні зареєстровано 722 679 випадків зараження коронавірусом.