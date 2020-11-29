У ЗСУ за добу зареєстрували 108 випадків COVID-19

У ЗСУ за добу зареєстрували 108 випадків COVID-19

Укрінформ
За минулу добу зафіксовано 108 нових випадків COVID-19 в Збройних силах України. 

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України, передає Укрінформ.

"За минулу добу зареєстровано 108 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. З них у заклади охорони здоров'я госпіталізовано 6 осіб", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що стан здоров’я пацієнтів задовільний, вони отримують необхідне лікування.

На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебуває 102 особи.

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Загалом, за інформацією Командування Медичних сил Збройних сил, станом на 10.00 29 листопада у ЗСУ на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 3077 осіб. На ізоляції (в тому числі самоізоляція) перебуває 407 осіб.

Всього за час пандемії одужало — 7059 осіб, летальних випадків — 26.

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Як повідомляв Укрінформ, станом на 29 листопада в Україні зареєстрували 12 978 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Від початку пандемії в Україні зареєстровано 722 679 випадків зараження коронавірусом.

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