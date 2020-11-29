Безпілотник ОБСЄ зафіксував 3 потяги на Донбасі біля кордону з РФ

Безпілотник СММ ОБСЄ зафіксував ввечері 26 листопада 3 потяги на тимчасово окупованій території Донбасу біля кордону з РФ.

Про це повідомляється у щоденному звіті № 284/2020, опублікованому у суботу Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ в Україні (СММ), передає кореспондент Укрінформу.

"Увечері 26 листопада безпілотний літальний апарат (БПЛА) СММ дальнього радіуса дії зафіксував 3 потяги поряд із неконтрольованими урядові прикордонними районами в Донецькій і Луганській областях", - йдеться у звіті.

О 21:43 приблизно за 2,5 км на північний захід від н. п. Квашине (непідконтрольний урядові, 65 км на південний схід від Донецька) й орієнтовно за 10 км на північний захід від кордону з РФ цей БПЛА виявив потяг у складі здвоєного дизельного локомотива та 50 порожніх вагонів для вугілля, що рухався на північний захід із напрямку від кордону.

О 21:44 цей потяг проїхав повз інший локомотив (для перевезення потягів, якими транспортують вугілля) без вагонів, що рухався на південний схід у напрямку кордону з РФ.

Згідно з Місією, перший потяг продовжив рух на північний захід, доки о 22:22 зупинився на залізничній станції в окупованому Іловайську.

"О 23:51 приблизно за 8,5 км на східно-південний схід від н. п. Вознесенівка (кол. Червонопартизанськ; непідконтрольний урядові, 65 км на південний схід від Луганська) цей БПЛА виявив потяг (за оцінкою, у складі дизельного локомотива та невстановленої кількості вагонів), який рухався на південний схід у напрямку кордону та виїхав за межі України о 00:01 27 листопада", - йдеться у звіті.