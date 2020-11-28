Під Водяним окупанти стріляли із заборонених мінометів

Російсько-окупаційні війська від початку поточної доби шість разів порушили домовленості щодо повного припинення вогню.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС у Фейсбуці, передає Укрінформ.

Як зазначається, два факти порушення "режиму тиші" зафіксовані неподалік Водяного. "На цій ділянці з початком доби ворог застосував міномети калібру 120 мм та 82 мм, гранатомети різних систем та стрілецьку зброю, а в обідній час – ручний протитанковий гранатомет", - розповіли у штабі.

Також двічі впродовж доби вогонь зі стрілецької зброї та протитанкового гранатомета бойовики відкривали поблизу Південного. Крім того, пострілами з великокаліберного кулемета противник провокував українських військових у районі Луганського.

"Вогневі провокації противника не несли загрози нашим оборонцям, тому українські підрозділи зброю у відповідь не застосовували. Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає", - наголосили у штабі.

Повідомляється також, що на Приазов’ї, всупереч домовленостям, досягнутим у межах Тристоронньої контактної групи, задокументовано проліт ворожого БПЛА типу «квадрокоптер» із перетином лінії розмежування. "Засобами радіоелектронної боротьби Об’єднаних сил негайно було здійснено радіозаглушення каналів управління та навігації безпілотника противника, що унеможливило його подальше використання", - поінформували у штабі.

Фото: ООС