В українській армії за добу - 213 випадків коронавірусу

У ЗСУ за минулу добу зареєстровано 213 нових випадків захворювання на COVID-19, загалом станом на 28 листопада в Збройних Силах хворіє 2 975 осіб.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у повідомленні Командування Медсил ЗСУ, передає Укрінформ.

Всього за час пандемії одужало – 7053 особи, летальних випадків – 26. На ізоляції (в тому числі самоізоляція) перебуває 736 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 105 осіб.

Як повідомлялось, в Україні за минулу добу зареєстрували 16 294 нові випадки зараження коронавірусом, і це найбільше від початку епідемії.