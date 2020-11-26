Заступник глави ОП побачив рух уперед у питанні досягнення миру на Донбасі

Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко заявив, що глава держави Володимир Зеленський має бачення того, яким чином досягти миру на Донбасі, і Україна до цього йде.

Про це він заявив в телеінтерв'ю, передає Укрінформ.

«Якщо Президент Зеленський не буде все для цього (встановлення миру на Донбасі. – ред.) робити, цього не відбудеться. Тому що цей мир вигідний у першу чергу нам, адже це територія України, і там є громадяни України. Без бажання і постійних дій з боку Президента не вийде досягти миру», – наголосив Тимошенко.

Він зауважив, що на Донбасі чотири місяці зберігається режим тиші, хоча є й факти загибелі військових та обстріли. Однак у порівнянні з минулими роками кількість цих втрат та обстрілів зменшилася в рази.

За словами Тимошенка, у питанні досягнення миру в Україні є рух уперед, а не «біг на місці».

«Ніхто не міг два чи три роки тому подумати, що Сенцов (колишній політв’язень Кремля режисер Олег Сенцов – ред.) сюди повернеться, чи про те, що ми зможемо повернути таку кількість людей. Певними кроками – вони можуть бути маленькими, — але ми все одно рухаємося», – сказав він.

Заступник керівника ОП додав, що для досягнення миру та реінтеграції тимчасово окупованих територій українська влада також відбудовує країну, ремонтує дороги, відновлює інфраструктуру – щоб у людей на непідконтрольних територіях був приклад того, як можна жити в Україні.