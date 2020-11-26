В українській армії - 259 випадків коронавірусу за добу

Станом на ранок 26 листопада в Збройних Силах на коронавірус хворіє 2 904 особи. За минулу добу зареєстровано 259 нових випадків.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє пресслужба командування Медсил.

«Станом на 10.00 26 листопада в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 2904 особи. За минулу добу зареєстровано 259 нових випадків», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, наразі до закладів охорони здоров’я госпіталізована 41 особа, на лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебуває 218 осіб.

У пресслужбі також повідомили, що загалом за час пандемії в ЗСУ одужали 6715 осіб, летальних випадків – 26, на ізоляції перебуває 346 осіб.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 26 листопада в Україні зафіксували 15 331 новий випадок COVID-19. За минулу добу госпіталізовано – 1 955 осіб; летальних випадків – 225; загалом за весь час пандемії захворіли 677 189 осіб.