В українській армії - 166 випадків коронавірусу за добу

Станом на 25 листопада у Збройних силах України на COVID-19 хворіють 2795 осіб, за добу зареєстрували 166 нових випадків.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Командування Медичних сил.

«За минулу добу зареєстровано 166 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. З них у заклади охорони здоров'я госпіталізовано 27 осіб... на лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебуває 139 осіб», - зазначається у повідомленні.

За час пандемії у ЗСУ одужали – 6565 осіб, летальних випадків – 26. На ізоляції (в тому числі самоізоляції) перебувають 363 особи. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчі три доби – 45 осіб.

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Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 25 листопада в Україні зафіксували 13 882 нових випадки COVID-19.