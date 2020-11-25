ОБСЄ виявила дві невідведені РСЗВ біля окупованого Міусинська

ОБСЄ виявила дві невідведені РСЗВ біля окупованого Міусинська

Укрінформ
СММ ОБСЄ виявила на окупованій території Донбасу дві реактивні системи залпового вогню (РСЗВ), які були розміщені з порушенням ліній відведення, а також ще 79 одиниць озброєння за межами місць зберігання.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється у щоденному звіті № 280/2020, опублікованому у вівторок Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ в Україні (СММ).

"СММ продовжувала здійснювати моніторинг відведення озброєння, передбаченого Меморандумом, а також Комплексом заходів і Доповненням до нього. На основі доступних Місії даних повітряного спостереження виявлено 2 реактивні системи залпового вогню, розміщені з порушенням ліній відведення на полігоні поблизу н. п. Міусинськ (непідконтрольний урядові, 62 км на південний захід від Луганська)", - йдеться у звіті.

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Крім того, ОБСЄ виявила за межами виділених місць зберігання озброєння СММ зафіксувала 79 одиниць озброєння на 2 полігонах у тимчасово окупованих районах Луганської області. Серед цього озброєння було, зокрема, 20 танків.

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