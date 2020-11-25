ОБСЄ виявила дві невідведені РСЗВ біля окупованого Міусинська

СММ ОБСЄ виявила на окупованій території Донбасу дві реактивні системи залпового вогню (РСЗВ), які були розміщені з порушенням ліній відведення, а також ще 79 одиниць озброєння за межами місць зберігання.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється у щоденному звіті № 280/2020, опублікованому у вівторок Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ в Україні (СММ).

"СММ продовжувала здійснювати моніторинг відведення озброєння, передбаченого Меморандумом, а також Комплексом заходів і Доповненням до нього. На основі доступних Місії даних повітряного спостереження виявлено 2 реактивні системи залпового вогню, розміщені з порушенням ліній відведення на полігоні поблизу н. п. Міусинськ (непідконтрольний урядові, 62 км на південний захід від Луганська)", - йдеться у звіті.

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Крім того, ОБСЄ виявила за межами виділених місць зберігання озброєння СММ зафіксувала 79 одиниць озброєння на 2 полігонах у тимчасово окупованих районах Луганської області. Серед цього озброєння було, зокрема, 20 танків.