Від початку доби на Донбасі зберігається «тиша»

Російські окупаційні війська станом на 12 годину 24 листопада не порушували режиму повного припинення вогню на Донбасі.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу заявила речниця Міноборони Юлія Шевченко.

«Від початку доби поточної, станом на 12.00, фактів порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано не було. Бойових втрат у лавах Об’єднаних сил не обліковано», - зазначила речниця.

Як повідомляв Укрінформ, минулої доби, 23 листопада, збройні формування Російської Федерації та її найманці чотири рази порушили домовленості, що були досягнуті в рамках Тристоронньої контактної групи 22 липня 2020 року. Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було.