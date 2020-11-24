Зеленський підписав закон про допуск слідчих і прокурорів до району ООС

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який унормовує допуск слідчих та прокурорів для виконання їхніх повноважень в рамках Кримінального процесуального кодексу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба глави держави.

Законом «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях» встановлено, що представники органів досудового розслідування та прокуратури можуть здійснювати свої повноваження у кримінальних провадженнях щодо правопорушень, вчинених, зокрема, у вказаному районі. Їм має надаватися обов’язковий допуск та відповідне сприяння.

Порядок допуску дізнавачів, слідчих і прокурорів до району стримування російської агресії на Донбасі визначає командувач Об’єднаних сил.

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Як повідомлялося, Верховна Рада 15 вересня ухвалила Закон «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях» щодо допуску дізнавачів, слідчих та прокурорів до району здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях» № 948-ІХ.