Зеленський підписав закон про допуск слідчих і прокурорів до району ООС
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба глави держави.
Законом «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях» встановлено, що представники органів досудового розслідування та прокуратури можуть здійснювати свої повноваження у кримінальних провадженнях щодо правопорушень, вчинених, зокрема, у вказаному районі. Їм має надаватися обов’язковий допуск та відповідне сприяння.
Порядок допуску дізнавачів, слідчих і прокурорів до району стримування російської агресії на Донбасі визначає командувач Об’єднаних сил.
Як повідомлялося, Верховна Рада 15 вересня ухвалила Закон «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях» щодо допуску дізнавачів, слідчих та прокурорів до району здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях» № 948-ІХ.