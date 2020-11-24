В українській армії за добу - 153 випадки коронавірусу

У Збройних силах за останню добу зареєстровано 153 випадки захворювання на COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє командування Медсил.

«Станом на 10.00 24 листопада в Збройних силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 2815 осіб. За минулу добу зареєстровано 153 нові випадки», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, до закладів охорони госпіталізовано 23 особи, у яких підтверджено коронавірус, на лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебуває 130 осіб.

На ізоляції (в тому числі самоізоляції) перебуває 353 особи, у 26 військовослужбовців вона закінчується у найближчі три доби.

За інформацією пресслужби, загалом у ЗСУ за час пандемії одужало 6379 хворих на COVID-19, при цьому зареєстровано 26 летальних випадків.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 24 листопада в Україні лабораторно підтверджено 647 976 випадків COVID-19, з них 11 263 летальні, одужало 299 358 осіб. За добу виявлено ​​12 287 нових випадків коронавірусної хвороби.