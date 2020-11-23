На Донбасі від початку доби зберігається «тиша»

Російські окупаційні війська протягом 23 листопада не порушували режим «тиші» на окупованих частинах Донецької та Луганської областей.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбук повідомляє пресслужба штабу ООС.

«Сьогодні, 23 листопада, уздовж лінії розмежування порушень з боку збройних формувань Російської Федерації та її найманців не зафіксовано. У смугах відповідальності наших бригад спостерігається тиша», - йдеться в повідомленні.

Водночас зазначається, що військовослужбовці Об’єднаних сил не втрачають пильність та готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки.

Крім того, за інформацією пресслужби, належно виконують завдання в районі проведення операції інші складові сил оборони. Так, саперами ДСНС у прифронтовому районі розміновано майже 2 гектари території та передано на знищення 20 вибухонебезпечних предметів.

Як повідомляв Укрінформ, минулої доби, 22 листопада, зафіксовано шість фактів порушення режиму припинення вогню. Бойових втрат та поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було.