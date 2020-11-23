Окупанти за добу шість разів зривали «тишу» на Донбасі

Минулої доби, 22 листопада, зафіксовано шість фактів порушення режиму припинення вогню.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

"У передмісті Авдіївки російсько-окупаційні війська відкрили вогонь з автоматичного станкового гранатомета, а неподалік Новолуганського – зі станкового протитанкового гранатомета. В районах населених пунктів Шуми та Водяне ворог застосував гранатомети різних систем та стрілецьку зброю. Окрім того, з боку тимчасово окупованої Ужівки у напрямку Водяного окупанти здійснили дистанційне мінування позицій наших військ, використовуючи міни ПОМ-2", - йдеться у повідомленні.

Про порушення режиму припинення вогню та використання заборонених мін збройними формуваннями Російської Федерації через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ.

Бойових втрат та поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було.

Від початку поточної доби, 23 листопада, уздовж лінії розмежування спостерігалася "тиша", порушень домовленостей у районі проведення операції не виявлено.