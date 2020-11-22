У ЗСУ – 137 нових випадків коронавірусу, 19 військових госпіталізували

У Збройних силах України станом на 22 листопада на COVID-19 хворіють 2866 людей.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Командування Медичних сил ЗСУ у Фейсбуці.

Зазначається, що за минулу добу зареєстровано 137 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. З них у заклади охорони госпіталізовано 19 осіб.

Станом на 10.00 22 листопада в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє – 2866 осіб. Всього за час пандемії одужало – 6124 особи, летальних випадків – 25.

На ізоляції (втому числі самоізоляція) перебуває 384 особи. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 56 осіб.