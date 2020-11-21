Окупанти з гранатомета порушили «тишу» біля Водяного

Станом на 17.00 21 листопада російські окупаційні війська один раз порушили режим тиші поблизу Водяного.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє пресцентр штабу Об'єднаних сил.

"Сьогодні, 21 листопада, збройні формування Російської Федерації та її найманці один раз порушили режим припинення вогню. Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Схід, неподалік населеного пункту Водяне, противник застосував автоматичний станковий гранатомет", - зазначається у повідомленні.

Неприцільний вогонь не становив загрози життю та здоров’ю українських військовослужбовців, тому вогонь у відповідь вони не відкривали.

На інших напрямках уздовж лінії розмежування спостерігається тиша.

Бойових втрат та поранень серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.

У районі проведення операції належно виконують завдання інші складові сил оборони. Так, сапери ДСНС розмінували майже 15 гектарів території у прифронтовому районі та передали на знищення 130 вибухонебезпечних предметів.