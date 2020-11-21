В Україні відзначають День Десантно-штурмових військ

Двадцять першого листопада в Україні відзначається День Десантно-штурмових військ ЗСУ.

Свято встановлено «…Враховуючи хоробрість та героїзм воїнів-десантників, виявлені у боротьбі за свободу, незалежність та територіальну цілісність України …» згідно з Указом Президента від 21 листопада 2017 року.

Встановлення Дня Десантно-штурмових військ саме 21 листопада стало гідним вшануванням національно-історичних та релігійних традицій українського народу. Адже в Україні сьогодні відзначають Собор Архістратига Михаїла, а цей святий є небесним покровителем українських десантників.

Десантно-штурмові війська – це окремий рід військ ЗСУ. ДШВ, до складу яких входять десантно-штурмові, повітрянодесантні та аеромобільні частини, спроможні швидко реагувати на різноманітні загрози та виклики, виконувати завдання за призначенням в умовах, що характеризуються високими маневреністю та автономністю дій. З початку бойових дій на сході нашої країни Десантно-штурмові війська разом з іншими частинами та підрозділами ЗСУ героїчно протистоять російському агресору, підтверджуючи слушність свого девізу: «Завжди перші».