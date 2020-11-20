В українській армії на COVID-19 хворіють 2 650 осіб, за добу – 225 випадків

Станом на ранок 20 листопада в Збройних Силах на коронавірус хворіє 2 650 осіб. За минулу добу виявлено 225 нових випадків.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє пресслужба командування Медсил ЗСУ.

«Станом на 10.00 20 листопада в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє – 2 650 осіб. За минулу добу зареєстровано 225 нових випадків», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, до закладів охорони здоров’я госпіталізовані 33 особи, на лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебуває 192 особи. На ізоляції перебуває 387 осіб.

В пресслужбі також нагадали, що загалом в ЗСУ за час пандемії одужали 5939 осіб, летальних випадків – 25.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 20 листопада лабораторно підтверджені 598 085 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, із них за добу - 14 575.