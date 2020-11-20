Євросоюз закликає Росію до конструктиву у ТКГ

Євросоюз закликає Росію проявити конструктивний підхід у дискусіях у рамках Тристоронньої контактної групи (ТКГ), а також відкрити існуючі КППВ на Донеччині та два нових біля Щастя та Золотого у Луганській області.

Про це йдеться у заяві ЄС щодо триваючої агресії Росії проти України та незаконної окупації Криму, виголошеній під час Постійної ради ОБСЄ у Відні у четвер, 19 листопада, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Оскільки до кінця року залишилося лише кілька запланованих засідань ТКГ, ми закликаємо сторони зробити все можливе для врегулювання багатьох невирішених питань, таких як погодження додаткових ділянок розведення та оновленого плану розмінування. Ми вітаємо Україну за продемонстровану готовність щодо цих питань і закликаємо Росію проявити конструктивний підхід у дискусіях. Ми переконані, що за наявності політичної волі можна досягти швидкого і суттєвого прогресу", - йдеться у заяві.

У ЄС також привітали рішення України щодо відновлення роботи пункту пропуску у Станиці Луганській та відкриття нових КПВВ у Золоте та Щасті 10 листопада відповідно до зобов’язань у Нормандському форматі. При цьому, Євросоюз шкодує, що контрольні пункти в'їзду-виїзду "Золоте" та "Щастя" досі не запрацювали з боку непідконтрольного уряду території Донбасу.

"Ми закликаємо Російську Федерацію використовувати свій великий вплив на збройні формування, які вона підтримує, щоб забезпечити відкриття цих нових пунктів пропуску, а також відкрити решту чотири закритих пункти пропуску у Донецькій області з метою полегшення життя місцевого населення, яке страждає від конфлікту та пандемії", - зазначається у заяві.

Як відомо, 22 липня учасники Робочої групи ТКГ з гуманітарних питань підтвердили свою готовність до одночасного відкриття двох додаткових контрольних пунктів в'їзду-виїзду в Золотому та Щасті Луганської області не пізніше ніж 10 листопада 2020 року.

З 10 листопада 2020 року Україна відновила роботу усіх КПВВ на лінії розмежування, однак фактичний та обмежений пропуск громадян здійснюється лише в КПВВ "Станиця Луганська" та "Новотроїцьке" через перешкоди з боку найманців РФ.

МЗС Франції та Німеччини 13 листопада привітали відкриття Києвом нових контрольних пунктів в’їзду-виїзду вздовж лінії контакту на Донбасі й закликали Росію й підтримуваних нею бойовиків також дозволити пропуск людей через КПВВ.

США закликали Росію та підконтрольних їй бойовиків відкрити всі пункти в'їзду-виїзду на Донбасі і припинити перешкоджати прогресу на шляху до миру коштом мирних жителів.

Посольство Великої Британії в Україні також заявило, що Росія повинна виконати свої зобов'язання і закликати своїх маріонеток на окупованому Донбасі негайно відкрити КПВВ у Золотому і Щасті.