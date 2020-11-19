США виділяє Україні чотири мільйони на Морську охорону

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Посольство США в Україні у Твіттер.

«Допомога - там, де це потрібно: США через Програму з експортного контролю та безпеки кордонів оголосили про допомогу на 4 млн дол. Морській охороні в Маріуполі й Бердянську», - зазначили у дипмісії.

У посольстві додали, що нове обладнання допоможе Морській охороні цілодобово стримувати й реагувати на агресію в Азовському морі.

Як повідомляв Укрінформ, Сполучені Штати Америки разом з міжнародною організацією IREX розпочали дворічну програму підтримки внутрішньо переміщених осіб в Україні на загальну суму 2 млн доларів.

Фото: Посольство США