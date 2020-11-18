Кабмін ухвалив рішення про передислокацію чотирьох військових частин

Кабмін ухвалив рішення про передислокацію чотирьох військових частин

Документ
Укрінформ
Кабінет Міністрів прийняв розпорядження, яким затвердив передислокацію трьох військових частин до м.Бердянська Запорізької області та однієї військової частини - до м.Очакова, що на Миколаївщині.

Відповідне рішення Кабінет Міністрів ухвалив 18 листопада на своєму засіданні, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Як зазначається в пояснювальній записці до проєкту документа, такі кроки дозволять створити належні умови для розміщення особового складу перспективних військових частин.

На реалізацію розпорядження у 2020 році були сплановані відповідні бюджетні асигнування, а виконання цих завдань не потребуватиме додаткових матеріальних та інших фінансових витрат з державного чи місцевого бюджетів.

Читайте також: Українські ВМС тренувалися з кораблями НАТО у Чорному морі

За інформацією оборонного відомства, передислокація військових частин ВМС передбачає їх розміщення на фондах Міністерства оборони України.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-