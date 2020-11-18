Кабмін ухвалив рішення про передислокацію чотирьох військових частин

Кабінет Міністрів прийняв розпорядження, яким затвердив передислокацію трьох військових частин до м.Бердянська Запорізької області та однієї військової частини - до м.Очакова, що на Миколаївщині.

Відповідне рішення Кабінет Міністрів ухвалив 18 листопада на своєму засіданні, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Як зазначається в пояснювальній записці до проєкту документа, такі кроки дозволять створити належні умови для розміщення особового складу перспективних військових частин.

На реалізацію розпорядження у 2020 році були сплановані відповідні бюджетні асигнування, а виконання цих завдань не потребуватиме додаткових матеріальних та інших фінансових витрат з державного чи місцевого бюджетів.

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За інформацією оборонного відомства, передислокація військових частин ВМС передбачає їх розміщення на фондах Міністерства оборони України.