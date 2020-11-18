Технологічна перевага та співпраця з НАТО є ключовими для протидії агресії РФ – Бадрак

У протидії російській агресії надзвичайно важливими є технологічна перевага й залучення суспільства за підтримки НАТО.

Про це сказав директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Валентин Бадрак на круглому столі в Укрінформі на тему: «Відносини Україна – НАТО в контексті сталого миру на Донбасі».

«Нам потрібна технологічна перевага. Якщо ми її досягнемо, тоді ми можемо розраховувати на мир. На щастя, обмежень, які були в 2014-16 роках, стає все менше. Є позитивні приклади надання Україні летальної зброї, ми розраховуємо на взаємопоєднаність технологій. Ми не можемо стільки витрачати на пряму закупівлю зброї, суспільство це не вибачить владі», - сказав Бадрак.

Він нагадав, що згідно з нещодавно ухваленою Стратегію національної безпеки України, громадські організації є елементом національної безпеки, що відкриває нові системні можливості для співпраці з НАТО як на рівні влад, так і суспільств. Таку ж можливість передбачає і нова воєнна доктрина України.

«В Україні вже готова нова воєнна доктрина і дуже важливим і новим її елементом є ідея всеохоплюючої оборони – тобто не тільки збройні сили, а й все суспільство. І в такій ситуації роль громадських організацій і недержавних інституцій дуже зростає», - наголосив експерт.

Водночас Бадрак зазначив, що не вірить в сталий мир за нинішньої ситуації, адже, за його словами, історики порахували, що за всю історію Україна захищається від Росії вже 24-й раз і потребує військової, технологічної, інформаційної підтримки від НАТО.