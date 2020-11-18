В українській армії - 148 COVID-хворих за добу

За минулу добу у Збройних силах зареєстровано 148 нових випадків захворювання на COVID-19, а також зареєстровано ще один летальний випадок.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє пресслужба командування Медсил ЗСУ.

"На жаль у Збройних силах України зафіксовано 25-ий летальний випадок, спричинений захворюванням на гостру респіраторну хворобу COVID-19", - зазначили у командуванні.

У Медсилах розповіли, що військовослужбовець захворів 12 листопада та був госпіталізований до КНП "Миколаївський обласний центр лікування інфекційних хвороб» з діагнозом "COVID-19, негоспітальна двобічна полісегментарна (вірусно-бактеріальна) пневмонія". 17 листопада стан здоров’я пацієнта різко погіршився, а інтенсивна терапія не дала позитивного результату. За наявною інформацією, військовослужбовець мав хронічні супутні захворювання.

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Станом на ранок 18 листопада в Збройних силах України на коронавірус хворіє 2443 особи. Всього за час пандемії одужало 5719 осіб. На ізоляції (в тому числі самоізоляції) перебуває 379 осіб, у 164 військовослужбовців вона закінчується у найближчі три доби.

Зі 148 хворих, у яких підтвердився коронавірус за минулу добу, госпіталізовано п'ятьох, решта перебуває вдома під наглядом медичної служби.

Як повідомлялося, в Україні станом на 18 листопада лабораторно підтверджено 570 153 випадки COVID-19, з них за добу 12 496.