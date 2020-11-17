В українській армії - 129 випадків коронавірусу за добу

Станом на ранок 17 листопада в Збройних Силах України зареєстрований 2401 хворий на гостру респіраторну хворобу COVID-19, за попередню добу захворіло 129 осіб.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє пресслужба командування Медсил.

«Станом на 10.00 17 листопада в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2 хворіє 2401 особа. За минулу добу зареєстровано 129 нових випадків», - йдеться в повідомленні.

Всього у ЗСУ зафіксовано 24 летальних випадків, спричинених COVID-19. Щодо останнього летального випадку, то в ЗСУ повідомили, що військовослужбовець захворів 14 жовтня, лікувався самостійно, за допомогою звернувся 19 жовтня, та надалі був госпіталізований до Військово-медичного клінічного центру Північного регіону. "17.11.2020 року стан здоров’я пацієнта різко погіршився, почалась інтенсивна терапія, яка, на жаль, не дала позитивного результату. Військовослужбовець ЗСУ за наявної інформації мав хронічні супутні захворювання", - додали у повідомленні.

За інформацією пресслужби наразі до закладів охорони здоров’я госпіталізовано 22 особи, вдома під наглядом медичної служби перебуває 107 осіб, на ізоляції перебуває 368 осіб.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 17 листопада лабораторно підтверджені 557 657 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них за добу - 11 968.