Прокуратура затримала військового за підозрою у вбивстві солдата

Правоохоронці затримали військовослужбовця за підозрою у вбивстві солдата у Станиці-Луганській.

Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба Офісу генпрокурора у Фейсбуці.

"Викрито та затримано військовослужбовця однієї з військових частин за фактом умисного вбивства", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 16 листопада до військової прокуратури Луганського гарнізону надійшло повідомлення про скоєння начебто суїциду військовослужбовцем 1999 року народження при виконанні службових обов’язків в районі населеного пункту Станиця-Луганська.

Слідчо-розшуковими заходами встановлено, що мало місце приховування вбивства: порушено сліди злочину, переміщено зброю загиблого, а отримані військовослужбовцем тілесні ушкодження не відповідають обставинам суїциду.

За версією слідства, смертельне поранення в область потилиці потерпілого наніс зі стрілецької автоматичної зброї його співслужбовець. Зважаючи на докази, він зізнався у заподіянні смерті солдату та повідомив, що злочин вчинив у стані алкогольного сп’яніння.