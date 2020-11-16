На Донбасі від початку доби – жодного обстрілу

Від початку нинішньої доби режим припинення вогню на Донбасі дотримується у повному обсязі.

Про це у Фейсбуці повідомляє пресцентр штабу ООС, передає Укрінформ.

«Упродовж поточної доби, 16 листопада, порушень з боку збройних формувань Російської Федерації не зафіксовано. По всій лінії розмежування спостерігається тиша», - йдеться у вечірньому зведенні.

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Як повідомляв Укрінформ, упродовж минулої доби, 15 листопада, збройні формування Російської Федерації та її найманці двічі порушили режим припинення вогню на Донбасі. Бойових втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил не було.