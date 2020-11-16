В українській армії - 2 448 хворих з коронавірусом

Станом на ранок 16 листопада в Збройних Силах на COVID-19 хворіє 2448 осіб. За останню добу виявлено 42 нових випадки.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє пресслужба командування Медсил.

«Станом на 10.00 16 листопада в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2 хворіє 2 448 осіб. За минулу добу зареєстровано 42 нових випадки. З них госпіталізовано одного військовослужбовця до Військово-медичного клінічного центру Західного регіону», - йдеться в повідомленні.

Окрім того, вдома під наглядом медичної служби перебуває 41 особа.

У пресслужбі також нагадали, що загалом за час пандемії одужали 5 439 осіб, зареєстровано летальних випадків – 23. На ізоляції наразі перебуває 330 осіб.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 16 листопада лабораторно підтверджено 545 689 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них за добу - 9 832.