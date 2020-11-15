В українській армії за добу - 121 випадок коронавірусу

У Збройних силах України за добу зафіксували 121 новий випадок захворювання на COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Командування медичних сил ЗСУ у Фейсбуці.

«Станом на 10.00 15 листопада в Збройних силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіють 2444 особи. За минулу добу зареєстровано 121 новий випадок захворювання», - йдеться у повідомленні.

Із нових хворих до закладів охорони здоров’я госпіталізовано 21 особу, додали в командуванні. Стан здоров’я пацієнтів задовільний, вони отримують необхідне лікування.

Загалом за час пандемії одужала в армії від коронавірусу 5401 особа, летальних випадків – 23.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 15 листопада лабораторно підтверджено 535 857 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них за добу – 10 681.

Фото: ДПСУ