Окупанти відкривали вогонь біля Кам’янки та Водяного
Як передає Укрінформ, про це під час брифінгу повідомила речниця Міноборони Юлія Шевченко.
«Сьогодні, станом на 12-ту, з боку окупантів здійснено дві вогневі провокації. Використовуючи міномети калібру 82 мм, противник обстріляв наші позиції поблизу Кам’янки. А в районі Водяного застосував автоматичний станковий гранатомет. Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає», - повідомила Шевченко.
За словами речниці, усі обстріли, як минулої, так і поточної доби, мали провокативний характер, тому вогонь у відповідь не відкривався.
Як повідомляв Укрінформ, минулої доби, 12 листопада, зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації та її найманців.
Фото: Volodymyr Petrov