Окупанти відкривали вогонь біля Кам’янки та Водяного

Російські окупаційні війська станом на 12.00 13 листопада здійснили дві провокації та відкрили вогонь біля населених пунктів Кам’янка та Водяне, втрат серед українських військових немає.

Як передає Укрінформ, про це під час брифінгу повідомила речниця Міноборони Юлія Шевченко.

«Сьогодні, станом на 12-ту, з боку окупантів здійснено дві вогневі провокації. Використовуючи міномети калібру 82 мм, противник обстріляв наші позиції поблизу Кам’янки. А в районі Водяного застосував автоматичний станковий гранатомет. Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає», - повідомила Шевченко.

За словами речниці, усі обстріли, як минулої, так і поточної доби, мали провокативний характер, тому вогонь у відповідь не відкривався.

Як повідомляв Укрінформ, минулої доби, 12 листопада, зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації та її найманців.

Фото: Volodymyr Petrov