Штаб ООС заявляє, що на Донбасі зберігається «тиша»

У районі проведення операції Об'єднаних сил від початку доби не зафіксовано порушень режиму припинення вогню.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє пресцентр штабу ООС. «Упродовж поточної доби, 12 листопада, у смугах відповідальності наших бригад обстрілів з боку противника не зафіксовано. Режим тиші зберігається повною мірою», - йдеться в повідомленні. Читайте також: Окупанти три рази зривали «тишу» на Донбасі, поранений військовий ЗСУ Водночас зазначається, що українські військовослужбовці готові адекватно реагувати на будь-які провокації. Як повідомляв Укрінформ, минулої доби, 11 листопада, російські окупаційні війська тричі порушили домовленості Тристоронньої контактної групи. Унаслідок обстрілу біля Кам'янки один український військовослужбовець зазнав вогнепального поранення.