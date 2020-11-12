Штаб ООС заявляє, що на Донбасі зберігається «тиша»

Штаб ООС заявляє, що на Донбасі зберігається «тиша»

Укрінформ
У районі проведення операції Об'єднаних сил від початку доби не зафіксовано порушень режиму припинення вогню.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє пресцентр штабу ООС.

«Упродовж поточної доби, 12 листопада, у смугах відповідальності наших бригад обстрілів з боку противника не зафіксовано. Режим тиші зберігається повною мірою», - йдеться в повідомленні.

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Водночас зазначається, що українські військовослужбовці готові адекватно реагувати на будь-які провокації.

Як повідомляв Укрінформ, минулої доби, 11 листопада, російські окупаційні війська тричі порушили домовленості Тристоронньої контактної групи. Унаслідок обстрілу біля Кам'янки один український військовослужбовець зазнав вогнепального поранення.

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