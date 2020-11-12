Штаб ООС заявляє, що на Донбасі зберігається «тиша»
Укрінформ
У районі проведення операції Об'єднаних сил від початку доби не зафіксовано порушень режиму припинення вогню.
Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє пресцентр штабу ООС.
«Упродовж поточної доби, 12 листопада, у смугах відповідальності наших бригад обстрілів з боку противника не зафіксовано. Режим тиші зберігається повною мірою», - йдеться в повідомленні.
Водночас зазначається, що українські військовослужбовці готові адекватно реагувати на будь-які провокації.
Як повідомляв Укрінформ, минулої доби, 11 листопада, російські окупаційні війська тричі порушили домовленості Тристоронньої контактної групи. Унаслідок обстрілу біля Кам'янки один український військовослужбовець зазнав вогнепального поранення.