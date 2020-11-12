Нідерланди надають підтримку в розмінуванні на Донбасі – посол

Уряд Нідерландів допомагає Україні щодо розмінування на сході України, а глобальною метою є світ без мін до 2025 року.

Про це посол Королівства Нідерландів в Україні Йеннес де Мол розповів кореспонденту Укріфнорму в Гаазі.

“Нова програма уряду Нідерландів ставить дуже амбітну мету: світ без мін до 2025 року. В Україні ми підтримуємо роботу організації The HALO Trust. У HALO працює понад 400 чоловіків і жінок з Донецької та Луганської областей, багато хто з них - самі є мешканцями замінованих територій. На сьогоднішній день вони очистили від мін вже більше семи мільйонів квадратних метрів землі (близько тисячі футбольних полів!). Ця робота Програма має дві основні цілі: зменшити кількість цивільних жертв, і підтримати соціально-економічний розвиток регіону. Рік тому я відвідав пункт розмінування в Новолуганському. Я досі під великим враженням від роботи команди HALO. Розмінування - це дуже складний і кропіткий процес. Я за освітою археолог, і ця робота чимось нагадала мені розкопки. Для цих розкопок використовуються передові технології, якими володіють дуже добре підготовлені співробітники”, - сказав посол.

За його словами, довгостроковою метою нідерландської політики в Україні є зміцнення стабільності, безпеки та процвітання в країні, особливо на Донбасі.

“Для досягнення цієї мети Нідерланди зосереджуються на реалізації реформ, як це передбачено в Угоді про асоціацію між Україною та ЄС. Основна увага Нідерландів зосереджена на боротьбі з корупцією та сприянні ефективному врядуванню (включаючи реформу системи правосуддя) та правам людини”, - наголосив дипломат.

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Він також зазначив, що у контексті конфлікту на сході України Нідерланди зосереджуються на зміцненні місцевого самоврядування за участю мешканців, на безпеці громад, а також на доступі до правосуддя.

Окрім України, Нідерланди допомагають у розмінуванні в Іраку, Афганістані, Лівані, Лівії та Сирії.