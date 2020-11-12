В українській армії за добу виявили 199 випадків коронавірусу

Станом на ранок 12 листопада в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19 хворіє 2326 осіб. За минулу добу виявлено 199 нових випадків.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє пресслужба штабу ООС.

«Станом на 10.00 12 листопада в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє – 2326 осіб. За минулу добу зареєстровано 199 нових випадків», - йдеться в повідомленні.

Наразі до закладів охорони здоров’я госпіталізовано 30 осіб, на лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебуває 169 осіб.

В пресслужбі також нагадали, що загалом за час пандемії в ЗСУ одужало 5036 осіб, летальних випадків – 20, на ізоляції наразі перебуває 437 осіб.

Як повідомляв Укрінформ, напередодні, 11 листопада, у Збройних силах України на COVID-19 хворіло 2258 осіб, за попередню добу було виявлено 117 нових випадків. Крім того, зафіксований 20-ий випадок смерті від коронавірусу.