Розмінування 19 ділянок на Донбасі треба почати до морозів - Кравчук

Глава української делегації у ТКГ Леонід Кравчук закликає розпочати розмінування дев’ятнадцяти ділянок на лінії розмежування до різкого погіршення погодних умов.

Як передає Укрінформ, про це повідомила у Фейсбуці українська делегація в ТКГ за результатами засідання 11 листопада.

«Українська делегація продовжує наполягати на початку гуманітарного розмінування – пропозиції, яку вніс Президент України Володимир Зеленський під час Паризького саміту 09 грудня 2019 року. Йдеться про заміновані дев’ятнадцять ділянок: як-от кладовища, електромережі, об’єкти водопостачання, що знаходяться на лінії розмежування. Украй важливо, зазначає Леонід Кравчук, почати розмінування до різкого погіршення погодних умов, яке унеможливить це фізично», - йдеться у повідомленні.

Крім того, як інформують в українській делегації, глава Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні, модератор робочої підгрупи з питань безпеки Тристоронньої контактної групи посол Яшар Халіт Чевік підтримав наміри сторін дотримуватися режиму припинення вогню.

«Чевік відзначив, що режим припинення вогню у цілому зберігається вже сто вісім діб. Пан посол зазначив, що спостерігається зменшення кількості обстрілів та використання важкого озброєння (мінометів)», – зазначається у повідомленні.

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Як повідомлялося, Росія 20 лютого 2014 року розпочала збройну агресію проти України, захопивши частину її території – Крим. Згодом російські регулярні війська та керовані РФ бойовики окупували окремі райони Донецької та Луганської областей України.

На сьогодні в ході розмінування територій Донецької та Луганської областей вже очищено 35 тисяч гектарів території та вилучено понад 450 тисяч мін та вибухонебезпечних пристроїв.

2 вересня учасники Тристоронньої контактної групи погодили 19 ділянок розмінування і 4 ділянки розведення сил.