У «Десні» презентували комплекс для тренування бою в окопі
Як передає Укрінформ, новинку бази з демонстраційним відеороликом у Фейсбуці презентувала пресслужба військової частини.
"Сьогодні ми покажемо вам чергову новинку навчальної бази - місце відпрацювання бою в окопі. Цей траншейний комплекс має декілька входів-виходів, глухі кути та круті повороти. Тут тренуватися можуть як поодиноко, так і цілим підрозділом", - ідеться у повідомленні.
Зазначається, що тренувальний об’єкт має також свою "родзинку" - рандомність цілей. Це коли "умовних ворогів" розташовують щоразу в нових місцях, і наступний підрозділ не знає, звідки чекати "небезпеку".
Під час відпрацювання "бою в окопі", відзначає пресслужба, військовослужбовці набувають надважливих навичок, які можуть знадобитися їм для захисту України в зоні ООС.