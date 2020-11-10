У «Десні» презентували комплекс для тренування бою в окопі

У 169-му навчальному центрі «Десна» на Чернігівщині облаштували нове місце для відпрацювання бою в окопі.

Як передає Укрінформ, новинку бази з демонстраційним відеороликом у Фейсбуці презентувала пресслужба військової частини.

"Сьогодні ми покажемо вам чергову новинку навчальної бази - місце відпрацювання бою в окопі. Цей траншейний комплекс має декілька входів-виходів, глухі кути та круті повороти. Тут тренуватися можуть як поодиноко, так і цілим підрозділом", - ідеться у повідомленні.

Зазначається, що тренувальний об’єкт має також свою "родзинку" - рандомність цілей. Це коли "умовних ворогів" розташовують щоразу в нових місцях, і наступний підрозділ не знає, звідки чекати "небезпеку".

Під час відпрацювання "бою в окопі", відзначає пресслужба, військовослужбовці набувають надважливих навичок, які можуть знадобитися їм для захисту України в зоні ООС.