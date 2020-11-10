В українській армії за добу виявили 121 випадок коронавірусу

У Збройних силах України за минулу добу виявлено 121 новий випадок зараження коронавірусом.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє пресслужба командування Медсил.

«Станом на 10.00 10 листопада в Збройних силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 2235 осіб. За минулу добу зареєстровано 121 новий випадок захворювання», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, з нових хворих до закладів охорони госпіталізовані 22 особи, решта перебуває на лікуванні вдома під наглядом медичної служби.

За інформацією командування Медсил, загалом у ЗСУ за час пандемії одужало 4812 осіб, летальних випадків зареєстровано 19. На ізоляції наразі перебуває 451 особа.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 10 листопада в Україні зафіксовано 479 197 випадків коронавірусу, зокрема за добу 10 179.