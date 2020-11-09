Байден уже створив наукову раду для боротьби з COVID-19

Новообраний президент США Джо Байден анонсував створення консультативної наукової ради, яка стане дорадчим органом нової адміністрації для розробки політики боротьби з епідемією коронавірусу в країні.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє BBC.

Консультативна рада з питань протидії коронавірусу, допоможе майбутній адміністрації Байдена реагувати на виклики пандемії.

Колегію очолюватимуть троє його головних радників - колишній комісар з питань харчових продуктів та медичних засобів Девід Кесслер, колишній генеральний хірург Вівек Мурті та доцент кафедри внутрішньої медицини, охорони здоров'я та менеджменту Єльського університету Марселла Нунез-Сміт.

Понад 237 тис. людей вже померли внаслідок пандемії у США, а понад 9,9 млн людей у країні захворіли на COVID-19 з моменту початку пандемії.

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Як повідомлялося, станом на ранок 9 листопада у світі зафіксовано 50 738 093 випадки COVID-19, зокрема 1 262 132 летальні та 35 795 461 випадок одужання.