Протягом дня вздовж лінії розмежування зберігається «тиша»

Російські окупаційні війська станом на 17.00 9 листопада дотримувались режиму тиші та не відкривали вогонь по позиціям Об’єднаних сил.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє пресслужба штабу ООС.

«Упродовж поточної доби, 9 листопада, у смугах відповідальності наших бригад пострілів з боку противника не зафіксовано. Режим припинення вогню вздовж лінії розмежування зберігається повною мірою», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, українські підрозділи дотримуються досягнутих 22 липня 2020 року домовленостей у повному обсязі. Водночас у разі будь-якої зміни оперативної обстановки вони готові дати ворогу адекватну відповідь.

Крім того, зазначається, що у районі проведення операції належно виконують завдання інші складові сил оборони. Так, саперами ДСНС розміновано понад один гектар території у прифронтовому районі та передано на знищення 8 знайдених вибухонебезпечних предметів.

Як повідомляв Укрінформ, упродовж минулої доби, 8 листопада, збройні формування РФ та її найманці один раз порушили домовленості, що були досягнуті за підсумками засідання Тристоронньої контактної групи. Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було.