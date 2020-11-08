В українській армії за добу - 155 хворих на COVID-19

Станом на ранок 8 листопада в Збройних силах України зареєстрували 2230 хворих на COVID-19, за останню добу виявлено 155 нових випадків.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє пресслужба командування Медичних сил ЗСУ.

"Станом на 10.00 08 листопада в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє – 2230 осіб. За минулу добу зареєстровано 155 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19",- йдеться у повідомленні

Всього за час пандемії одужало 4627 осіб, летальних випадків – 19.

На ізоляції (в тому числі самоізоляція) перебуває 390 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 35 осіб.

Зазначається, що у закладах охорони здоров’я перебуває 18 осіб. На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебуває 137 осіб

Як повідомлялося, за минулу добу в Україні зафіксовано 9 397 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Всього за весь час пандемії в Україні захворіло – 460 331 особа.