В українській армії за добу - 155 хворих на COVID-19
Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє пресслужба командування Медичних сил ЗСУ.
"Станом на 10.00 08 листопада в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє – 2230 осіб. За минулу добу зареєстровано 155 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19",- йдеться у повідомленні
Всього за час пандемії одужало 4627 осіб, летальних випадків – 19.
На ізоляції (в тому числі самоізоляція) перебуває 390 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 35 осіб.
Зазначається, що у закладах охорони здоров’я перебуває 18 осіб. На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебуває 137 осіб
Як повідомлялося, за минулу добу в Україні зафіксовано 9 397 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Всього за весь час пандемії в Україні захворіло – 460 331 особа.