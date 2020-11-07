В українській армії зафіксували 216 випадків коронавірусу за добу

Станом на ранок 7 листопада в Збройних силах України зареєстрували 2134 хворих на COVID-19, за останню добу виявлено 216 нових випадків.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє пресслужба командування Медичних сил ЗСУ.

"Станом на 10.00 07 листопада в Збройних силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє — 2134 особи. За минулу добу зареєстровано 216 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19", - йдеться у повідомленні.

Всього за час пандемії одужали 4568 військовослужбовців, летальних випадків — 19.

На ізоляції (в тому числі самоізоляція) перебувають 398 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчі три доби — 26 осіб.

У закладах охорони здоров’я перебувають 46 осіб.

Як повідомляв Укрінформ, за минулу добу в Україні зафіксували 10 746 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них дітей – 316, медпрацівників – 519. Госпіталізовані – 1 470 осіб; летальних випадків – 187; одужали – 8 685 осіб.