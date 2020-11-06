Режим «тиші» зберігається 103 дні, але є постріли – Зеленський
Про це він зазначив під час спілкування зі ЗМІ на КПВВ "Щастя" на Луганщині, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Режим тиші сьогодні зберігається вже 103 дні, але, на жаль, є постріли, і, на жаль, і мої співчуття всім родинам, які втратили наших героїв, є три бойові жертви", - сказав Зеленський.
Володимир Зеленський оглянув КПВВ «Щастя» / Фото: Офіс Президента
Водночас він запевнив, що дуже хоче закінчити війну й відновити суверенітет України.
"Обов'язково це зробимо", - додав Президент.
Як повідомляв Укрінформ, 27 липня цього року офіційно розпочався черговий «повний і всеосяжний режим припинення вогню».
6 вересня збройні формування РФ відкрили вогонь зі стрілецької зброї по позиціях підрозділів ООС неподалік Причепилівки, що на Луганщині. Один військовослужбовець Збройних сил України зазнав поранення, несумісного з життям.
30 жовтня збройні формування Російської Федерації, застосовуючи гранатомети різних систем та стрілецьку зброю, відкривали прицільний вогонь по позиціях українських захисників неподалік Водяного, унаслідок чого двоє українських військовослужбовців отримали поранення, несумісні з життям.
Президент Володимир Зеленський 6 листопада перебуває з робочою поїздкою в Луганській області. Глава держави зустрічався з військовослужбовцями, які перебувають на передових позиціях.