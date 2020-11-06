Режим «тиші» зберігається 103 дні, але є постріли – Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що режим припинення вогню на Донбасі зберігається наразі 103 дні, однак є постріли, й троє українських військовослужбовців загинули.

Про це він зазначив під час спілкування зі ЗМІ на КПВВ "Щастя" на Луганщині, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Режим тиші сьогодні зберігається вже 103 дні, але, на жаль, є постріли, і, на жаль, і мої співчуття всім родинам, які втратили наших героїв, є три бойові жертви", - сказав Зеленський.

Володимир Зеленський оглянув КПВВ «Щастя» / Фото: Офіс Президента

Водночас він запевнив, що дуже хоче закінчити війну й відновити суверенітет України.

"Обов'язково це зробимо", - додав Президент.

Як повідомляв Укрінформ, 27 липня цього року офіційно розпочався черговий «повний і всеосяжний режим припинення вогню».

6 вересня збройні формування РФ відкрили вогонь зі стрілецької зброї по позиціях підрозділів ООС неподалік Причепилівки, що на Луганщині. Один військовослужбовець Збройних сил України зазнав поранення, несумісного з життям.

30 жовтня збройні формування Російської Федерації, застосовуючи гранатомети різних систем та стрілецьку зброю, відкривали прицільний вогонь по позиціях українських захисників неподалік Водяного, унаслідок чого двоє українських військовослужбовців отримали поранення, несумісні з життям.

Президент Володимир Зеленський 6 листопада перебуває з робочою поїздкою в Луганській області. Глава держави зустрічався з військовослужбовцями, які перебувають на передових позиціях.