Бойовик батальйону «Призрак» отримав вирок з іспитовим строком

Мешканця Сєвєродонецька, який брав участь у діяльності так званої «охорони громадського порядку» в підрозділі бойовиків «Призрак», засуджено на 5 років позбавлення волі з іспитовим строком 3 роки.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Луганської обласної прокуратури.

«...Сєвєродонецьким міським судом громадянина засуджено за участь у діяльності не передбаченого законом збройного формування РФ (ч. 2 ст. 260 КК України) та призначено покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з іспитовим строком 3 роки», - йдеться у повідомленні.

Встановлено, що у квітні 2014 року мешканець Сєвєродонецька брав участь у діяльності так званої «охорони громадського порядку» в підрозділі «Призрак». Він ніс «службу» на одному з блокпостів: перевіряв документи та з’ясовував мету прибуття. Крім того, до його обов’язків входило пристрілювання автоматичної зброї.

Зазначається, що засуджений повністю визнав свою вину, сприяв слідству та надав свідчення про інших учасників незаконних збройних формувань.

Як повідомлялося, 24 жовтня стало відомо про загибель у ДТП на Луганщині командира батальйону "Призрак" Олексія Маркова, громадянина РФ.

Батальйон "Призрак" (згодом - "бригада") - незаконне проросійське формування, яке у 2014 році створив місцевий "польовий командир" Олексій Мозговий. Його бійці якийсь час контролювали район Антрацита на Луганщині, де, за даними правозахисників, були зафіксовані розстріли цивільних та інші воєнні злочини.

Також "Призрак" воював за Дебальцеве взимку 2015 року.

У лютому 2015 року включене до розширеного санкційного списку Європейського Союзу і Канади разом із низкою інших проросійських терористичних угруповань, що діють на українському Донбасі.